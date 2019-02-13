FENERBAHÇE AVATAJI KAPTI!

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 09:06

Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Zenit'i 1-0 yendi... Kadıköy'de oynanan mücadelede galibiyeti getiren golü; 21. dakikada Slimani kaydetti.

43. dakikada Robert Mak'ın penaltısını kurtaran Harun Tekin kalesinde devleşti! Özellikle ilk yarıda bu sezonun en iyi oyununu oynayan ve yüzde 70'e yüzde 30 topla oynama oranı yakalayan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi istediği sonucu aldı...

SLİMANİ İLK 11'DE

Fenerbahçe'de Cezayirli santrfor Slimani, 3 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Ocak'ta Ümraniyespor karşısında oynayan Slimani, Spor Toto Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında forma şansı bulamamıştı.

Performansıyla eleştirilen Slimani'ye Fenerbahçeli taraftarlar sahip çıktı. Taraftarlar, karşılaşmadan önce tribüne çağırdığı Cezayirli golcüye moral verdi.

SADIK'IN İLK AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı. Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki stoper, ilk Avrupa maçı deneyimini sarı-lacivertli formayla yaşadı.

HARUN FORMAYI ALDI

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, sakatlığını atlattı ve 50 gün sonra formasına kavuştu.

Son maçını 24 Aralık'ta Spor Toto Süper Lig'deki Antalyaspor karşısında oynayan Harun, Avrupa arenasında formayı Volkan Demirel'den aldı.

MOSES İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin bir başka yeni transferi Victor Moses, ilk defa 11'de şans buldu.

Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında oyuna sonradan giren Nijeryalı futbolcu, Yanal tarafından Zenit maçında sahaya ilk 11'de sürüldü.

Öte yandan Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen listede yer almayan ancak UEFA listesinde bulunan Yassine Benzia, 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

YANAL 9 İSMİ KULLANAMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu Zenit maçında kullanamadı.

Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilemedi.

Ayrıca TFF'ye bildirilen listede de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor.

Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesine alınmadı.

ERSUN YANAL 5,5 YIL SONRA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5,5 yıl sonra sarı-lacivertli takımın başında Avrupa kupası maçına çıktı.

Sarı-lacivertlileri 2013-2014 sezonunda çalıştıran Yanal, Fenerbahçe'yle son Avrupa sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İngiltere'de Arsenal karşısında 27 Ağustos 2013'te vermişti.

Yanal, 1995 gün sonra Avrupa arenasında sarı-lacivertli takımın başında yer aldı.

ZENİT 2 AY SONRA RESMİ MAÇA ÇIKTI

Zenit, 2 ay sonra ilk resmi maçını Fenerbahçe karşısında oynadı.

Rusya'da lige verilen ara nedeniyle 2 aydır resmi maça çıkmayan Zenit, son karşılaşmasını 13 Aralık'ta oynamıştı.

Öte yandan Zenit'in yeni transferlerinde Kolombiyalı orta saha oyuncusu Wilmar Barrios ve Shakhtar Donetsk'ten alınan Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskiy maça ilk 11'de başlarken, İranlı santrfor Sardar Azmoun yedekler arasında şans bekledi.

SKRTEL VE NETO ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel ile Zenitli oyuncu Luis Neto, eski takımlarına karşı sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2008 yılları arasında Zenit'te forma giymişti. Maça yedekler arasında başlayan Neto ise geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamıştı. Neto, karşılaşmadan önce eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.