FENERBAHÇE, FREY'İ AÇIKLADI

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 12:32

Transferin hareketli kulübü Fenerbahçe, bir takviyede daha mutlu sona ulaştı. Son olarak Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, İsviçre'nin Zurich ekibinde forma giyen 24 yaşındaki Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, İsviçre’nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrafor Michael Frey’i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

Oyuncunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır."

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüştüklerini ancak geri dönüş alamadıkları için transfer görüşmelerinden vazgeçtiklerini açıklayan FC Zürich, Michael Frey'in takımda kalacağını açıklamıştı. Daha sonra çıkan haberlere göre ise Frey, Fenerbahçe için ısrarını sürdürünce antrenmanlara çıkmamaya başlamıştı. Antrenmanlara çıkmayan Frey, Zurich Teknik Direktörü Ludovic Magnin tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Zurich formasıyla 36 maça çıkan yıldız oyuncu, 16 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.