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FENERBAHÇE MOSES'İ RESMEN AÇIKLADI

Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Chelsea'den Nijeryalı oyuncu Victor Moses'i 1,5 yıllığına transfer ettiğini resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 18:01
FENERBAHÇE MOSES'İ RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses'ı 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Victor Moses'ın 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya Milli Takımı futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses'a çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Resmi sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki futbolcunun yanında yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli de yer aldı

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