FENERBAHÇE NEFES ALDI

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:56

Tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında kötü gidişata 'Dur' dedi! 2 gol atan Mehmet Ekici ve 1 gol atan Mehmet Topal, sarı-lacivertlileri galibiyete taşırken Mehmet Ekici bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Sarı-lacivertliler ligde ilk kez bir maçta 3 gol atarken puanını 20'ye yükseltti ve 14. sıraya yükseldi. Fenerbahçe'de yeni transfer Victor Moses da ilk kez forma giydi.

Haftaya 17 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe, puanını 20'ye yükselterek 14. sırada tırmandı. Ligde 5 maç sonra kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor ise haftayı 32 puanla kapadı.