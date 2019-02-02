FENERBAHÇE NEFES ALDI...

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2019 Cumartesi 09:46

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında açılış maçında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi 2-0 yendi. Bu sezon ilk kez üst üste iki maçını kazanan sarı-lacivertliler, puanını 23'e yükseltirken maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi.

Haftayı 22 puanla kapayan Göztepe ise ligde oynadığı son üç maçta da mağlup oldu. Göztepe'de Jerome, 50. dakikada direkt kırmızı kart görürken Fenerbahçe'de yeni transfer Tolgay Arslan ilk kez forma giydi; diğer bir yeni transfer Victor Moses ilk kez gol attı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe karşısında ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendikleri maçın kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı.

Sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yerine ilk 11'de İsmail Köybaşı forma giydi.

YENİ TRANSFERLER KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Victor Moses, maça yedek kulübesinde başladı.

Transferin son 2 gününde kadroya dahil olan Tolgay ve Serdar, yedekler arasında yer aldı. Moses de Evkur Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi yine yedek kulübesinde şans bekledi.

Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ise takımla henüz antrenmana çıkmadığı için kadroya alınmadı.