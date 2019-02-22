FENERBAHÇE, RUSYA'DA DONDU

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:19

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Zenit'e konuk oldu. Karşılaşma, Rus ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı lacivertliler, İstanbul'daki karşılaşmayı Islam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

Rus temsilcisinin golleri Serdar Azmoun (2) ve Magomed Ozdoev'den geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü Mehmet Topal kaydetti.