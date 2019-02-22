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FENERBAHÇE, RUSYA'DA DONDU

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:19
FENERBAHÇE, RUSYA'DA DONDU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Zenit'e konuk oldu. Karşılaşma, Rus ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı lacivertliler, İstanbul'daki karşılaşmayı Islam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

Rus temsilcisinin golleri Serdar Azmoun (2) ve  Magomed Ozdoev'den geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü Mehmet Topal kaydetti.

 

 
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