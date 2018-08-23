FENERBAHÇE'DE AYRILIK!

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 12:36

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşiyor! Sarı-lacivertliler, Josef de Souza'nın transferi için Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Suudi Arabistan basınında dün Josef'in Al Ahli'ye transfer olacağına yönelik haberler çıkmış, Fenerbahçe akşam saatlerinde bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

6. AYRILIK OLACAK!

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sportif direktörlüğe Damien Comolli, teknik direktörlüğe ise Phillip Cocu'nun geldiği Fenerbahçe, transfere hızlı başlamış ve Altınordu'nun genç yetenekleri Berke Özer ile Barış Alıcı'yı kadrosuna katmıştı. Gençleşme operasyonuna devam eden sarı-lacivertliler Hollanda'nın N.E.C. Nijmegen ekibinde forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu da transfer ettikten sonra Swansea City'den Andre Ayew'i, Leicester City'den ise Islam Slimani'yi kiralamıştı. Fenerbahçe, oyuncu alımında olduğu kadar satışında da piyasada aktif olarak rol aldı.

İlk olarak Fernandao'yu Al Wahda'ya 2,55 milyon Euro karşılığında satan Fenerbahçe daha sonra Ahmethan Köse'yi kiralık olarak Kırklarelispor'a yollamıştı. Beykan Şimşek ile de yollar ayrılırken Salih Uçan, Empoli'ye satın alma opsiyonuyla beraber kiralanmıştı. Sarı-lacivertliler son olarak Brezilyalı yıldız Giuliano'yu 10,5 milyon Euro karşılığında Al Nasr'a satmıştı.