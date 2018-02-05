Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseldi !

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 18:15

Fenerbahçe mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı G.Birliği maçında şok yaşadı. Büyük hatalar sonucu kritik maç berabere bitince tribünlerden “ Yönetim istifa” tezahüratları yükseldi. K Beşiktaş ‘ın puan kaybettiği‘in Konya,‘ın da Sivas deplasmanına çıkacağı haftada 3 puanı hedeflemişti. Ülker Stadı’nda maça istekli olduğu kadar etkili başlayanmüthiş pozisyonlar da buldu. Soldado ve Alper’in topları direkte patladı. Sarı-lacivertliler hükmettikleri ilk yarıyı‘ın kendi kalesine golüyle 1-0 yenik kapadı. İkinci yarıya ise adeta golle başladı. Alper 46’da nefis golle skoru eşitledi.

TOPAL YİNE YAKTI

Baskısını sürdüren Fenerbahçe, Dirar ile 2-1’lik üstünlüğü buldu. Stoper oynadığında sürekli hata yapan Mehmet Topal‘ın ters vurduğu top Milinkovic‘in önüne düştü. O da boş kaleye yoladı. 69’da yediği golün ardından oyunu rakip kaleye yıkan Fenerbahçe bir türlü üstünlük sayısını bulamadı. Maç sonu tribünlerden başkan Aziz Yıldırım‘a tepki vardı. Kadıköy “Yönetim istifa” tezahüratlarıyla inledi. Başakşehir bugün Atiker Konyaspor‘u yenerse puan farkı 7’ye yükselecek.