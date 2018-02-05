Ana Sayfa Dünya Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseldi !

Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseldi !

Fenerbahçe mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı G.Birliği maçında şok yaşadı. Büyük hatalar sonucu kritik maç berabere bitince tribünlerden “Yönetim istifa” tezahüratları yükseldi.

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 18:15
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseldi !
 mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı G.Birliği maçında şok yaşadı. Büyük hatalar sonucu kritik maç berabere bitince tribünlerden “ istifa” tezahüratları yükseldi. Kanarya, ‘ın puan kaybettiği Başakşehir‘in Konya, Galatasaray‘ın da  deplasmanına çıkacağı haftada 3 puanı hedeflemişti. Ülker Stadı’nda maça istekli olduğu kadar etkili başlayan Fenerbahçe müthiş pozisyonlar da buldu.  ve Alper’in topları direkte patladı. Sarı-lacivertliler hükmettikleri ilk yarıyı Dirar‘ın kendi kalesine golüyle 1-0 yenik kapadı. İkinci yarıya ise adeta golle başladı. Alper 46’da nefis golle skoru eşitledi.

TOPAL YİNE YAKTI
Baskısını sürdüren , Dirar ile 2-1’lik üstünlüğü buldu. Stoper oynadığında sürekli hata yapan ‘ın ters vurduğu top Milinkovic‘in önüne düştü. O da boş kaleye yoladı. 69’da yediği golün ardından oyunu rakip kaleye yıkan  bir türlü üstünlük sayısını bulamadı. Maç sonu tribünlerden başkan ‘a tepki vardı.  “ istifa” tezahüratlarıyla inledi.  bugün Atiker Konyaspor‘u yenerse puan farkı 7’ye yükselecek.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

ANASTASİADİS VE MALASI’I TEBRİK ETTİ
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık