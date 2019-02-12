FENERBAHÇE'DE MEHMET EKİCİ ŞOKU!

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı 19:20

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'den gelen kötü haberle sarsıldı. Kayserispor maçında sakatlanan ve kenara gelmek zorunda kalan yıldız futbolcunun cumartesi oynanacak Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Ekici'nin sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde oynamasının da belirsiz olduğunu kaydedilirken sağlık heyetinin tecrübeli oyuncuyu dev maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf edeceği bildirildi.

Mehmet Ekici, Kayserispor maçında Şamil Cinaz'ın sert müdahalesi ile sakatlanmış ve hakem Alper Ulusoy'un pozisyona faul vermemesi tartışma yaratmıştı.

Fenerbahçe Kulübü de Twitter yaptığı açıklamada "Mehmet Ekici’nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullanırken Mehmet Ekici'nin sakatlandığı pozisyonu ve o günkü açıklamasını paylaştı.