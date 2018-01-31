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Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

Ligde haftayı Trabzonspor beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, bugün Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final için sahada. Sarı-lacivertliler, 20.30’da başlayacak çeyrek final maçında Giresunspor’a konuk oluyor.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 22:05
Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

Ligde haftayı Trabzonspor beraberliğiyle kapatan Fenerbahçe, bugün Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final için sahada. Sarı-lacivertliler, 20.30’da başlayacak çeyrek final maçında Giresunspor’a konuk oluyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Adana Demir ve İstanbulspor engellerini aşan Fenerbahçe, çeyrek finalde ilk maça bugün çıkacak. Süper Lig’de haftayı Trabzonspor beraberliğiyle kapatan sarı-lacivertliler, kupada Akın Çorap Giresunspor’a konuk olacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği karşılaşma Atatürk Stadı’nda oynanacak. 20.30’da başlayacak bu önemli mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Giuliano, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel forma giyemeyecek. Çeyrek finalin rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da Ülker Stadı’nda oynanacak.

Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu!

Kameni, Hasan Ali, Josef, Neustadter, Isla, Aatif, Oğuz Kağan, Mehmet Topal, Samed, Elif Elmas, Fernandao.

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