FENERBAHÇE'YE KUPADA ŞOK!

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:16

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci devreye umut dolu bir başlangıç yapmak istiyordu ama olmadı. Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası son turu ilk maçında Ümraniyespor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Kanarya bu sonuçla 24 Ocak Perşembe günü oynanacak rövanş öncesi de çeyrek finali ateşe attı.

VOLKAN VE DİRAR 5 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli formayı yaklaşık 5 ay sonra bir resmi karşılaşmada terletti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan ve Dirar, 145 gün sonra Fenerbahçe formasını resmi maçta giydi.

Her iki oyuncu da Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos'ta oynanan Göztepe maçının ardından Fenerbahçe formasına hasret kalmıştı.

Öte yandan Ersun Yanal, Ümraniyespor karşısında Nabil Dirar'ı sağ açıkta görevlendirdi.

HARUN'A SAKATLIK ENGELİ

Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında kalecisi Harun Tekin'den yoksun mücadele etti.

Diz bağlarında gerilme ile ödem tespit edilen Harun, ilk devrenin büyük bir kısmında sarı-lacivertli kaleyi korumuştu.

Fenerbahçe'de Harun'un yanı sıra sol diz ön çapraz bağı kopan Erten Ersu da Ümraniyespor maçının kadrosunda yer almadı.

Bu oyuncuların dışında uzun süreli sakatlıkları bulunan Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci de Ümraniyespor maçının kadrosunda bulunmadı.