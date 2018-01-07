FETÖ suikast yapabilir

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2018 Pazar 16:13

Hüseyin Gülerce'den suikast uyarısı

Gazeteci Hüseyin Gülerce, "Muvazzaf subayların arasındaki kripto FETÖ’cüler suikast düzenleyerek Türkiye’yi kaosa sürükleyebilir. Tehlike devam ediyor." dedi.

Beyaz TV'de yayınlanan Ortak Akıl programının yorumcusu Hüseyin Gülerce'den çok kritik bir uyarı geldi.



Muvazzaf subayların arasındaki kripto FETÖ'cülerin suikas düzenleyerek Türkiye'yi kaosa sürükleyebileceğini söyleyen Gülerce 'Tehlike devam ediyor. ' dedi.



Genelkurmay'ın rütbeli askerlerin tamamına FETÖ incelemesi yaptığı yönündeki haberi de hatırlatan Gülerce, “ Bunların doğrudan ya da başka bir ülke üzerinden ABD seyahatleri var mı? Onlara da bakılsın. Bunların en çok işe yarayanlarına Fethullah Gülen bizzat hipnoz uyguluyor. ' şeklinde konuştu.