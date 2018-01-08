FETÖ'cü askerlere flaş karar

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2018 Pazartesi 18:53

Yunanistan'da darbeci askerler için flaş karar!

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Yunan hükümetinin itiraz dilekçesi Atina İstinaf Mahkemesi tarafından görüşüldü.



Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan’a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine Yunan hükümetinin itirazını kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı aldı.



DAVA SÜRECİ



Atina yönetimi geçtiğimiz hafta sonunda İkinci Dereceli İltica Komisyonu'nun 8 firariden biri olan Süleyman Özkaynakçı’ya siyasi sığınma hakkı tanımasına ve serbest bırakılmasına itiraz etmişti.



Yunan hükümeti, iltica komisyonunun ilk aşamada kararını dondurmasını, ikinci aşamada da iptal etmesini talep etmişti.



Talebe gerekçe olarak Türk-Yunan ilşkilerinin tehlikeye atılacağı gösterilmişti.



Sığınma hakkı ve serbest bırakılma kararının iptali için yapılan itirazin ise 15 Şubat'ta görüşüleceği açıklandı.