FETÖ'cüler tahliye ediliyor

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 20:52

Tahliye kararına en çok onlar sevindi

Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tahliye kararına en çok CHP'li vekiller ve FETÖ'cüler sevindi...

Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği tahliye kararına en çok o isimler sevindi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Hürriyet yazarı İsmail Saymaz, FETÖ tetikçisi Emre Uslu, Can Dündar gibi isimler Anayasa Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



FETÖ'nün ABD'ye firar eden tetikçilerinden Emre Uslu Anayasa Mahkemesi'nin tahliye kararını AHİM'den gelecek cezadan kurtulmak için verdiğini iddia etti.



