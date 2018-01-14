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FETÖ'nün abisi samsun'da yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında FETÖ’nün “Nevşehir il abisi” Samsun’da yakalandı.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 13:09
FETÖ'nün abisi samsun'da yakalandı
FETÖ'nün 'İl Abisi' sahte kimlikle yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında FETÖ’nün “Nevşehir il abisi” Samsun’da yakalandı.

 

Cumhuriyet Başsavcılığıkoordinesi ile Nevşehir ve Samsun polisinim müşterek çalışmasıyla FETÖ'nün Nevşehir'in 2014 yılından itibaren ‘il abisi' olarak görev yapan M.F. ve eşi ByLock kullandığı tespit edilen eşi F.F. Samsun'da sahte kimlikle yakalandı. 


Samsun polisi tarafından Nevşehir polisine teslim edilen M.F. ve eşi F.F. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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