FETÖ'nün abisi samsun'da yakalandı

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 13:09

FETÖ'nün 'İl Abisi' sahte kimlikle yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında FETÖ’nün “Nevşehir il abisi” Samsun’da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığıkoordinesi ile Nevşehir ve Samsun polisinim müşterek çalışmasıyla FETÖ'nün Nevşehir'in 2014 yılından itibaren ‘il abisi' olarak görev yapan M.F. ve eşi ByLock kullandığı tespit edilen eşi F.F. Samsun'da sahte kimlikle yakalandı.