FETÖ'nün tetikçisi Hayko Bağdat hdp'ye sahip çıkmadan duramıyor

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 13:26

Hayko Bağdat: Baluken ile aynı fikirdeyim

Hayko Bağdat son olarak paylaştığı tweette, İdris Baluken'in bütün sözleriyle aynı fikirde olduğunu belirterek, "15 yılmış" cezası ifadesini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, tutuklu yargılandığı davadan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Yıllarca Hrant Dink'in katillerinin propagandasını yapan Gülen'in televizyon kanalında program yapan FETÖ'nün tetikçisi Hayko Bağdat, PKK terör örgütünün partisi HDP'ye sahip çıkmadan duramıyor.



Almanya'da yaşayan Hayko Bağdat son olarak paylaştığı tweette, İdris Baluken'in bütün sözleriyle aynı fikirde olduğunu belirterek, '15 yılmış' cezası ifadesini kullandı.



Sosyal medya kullanıcıları ise Hayko Bağdat'a, 'Senin de akıbetin aynı olsun' yorumları yaptı.





