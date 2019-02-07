Giriş Tarihi: 7 Şubat 2019 Perşembe 13:07

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik talebini, adada bir çözüme giden yolda temel engel olarak gösterme çabasında olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık olağan görüşmesi 10.30 sıralarında tamamlandı.



Başbakan Erhürman, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, görüşmede Anastasiadis’in, Kıbrıs Rum Yönetimi liderinin Akıncı ile görüşme talebinin de ele alındığını, muhtemelen Şubat sonuna doğru yer alacak görüşmede, Anastasiadis’in sürekli dile getirdiği yeni fikirlerini netleştirmesini umut ettiğini kaydetti.



Başbakan Tufan Erhürman, konuşmasında bugünkü görüşmede, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından, müzakerelerin devamı için uygun zeminin bulunup bulunmadığını öğrenmek için görevlendirdiği Jane Holl Lute’nin Pazar ve Pazartesi gerçekleştirdiği temaslarının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.



Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sırasıyla Bakanlar Kurulu ile Meclisi Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendireceğini, bunun programının ayarlanmasının da konuşulduğunu kaydetti.





"FİKİRLER NET OLARAK ANLAŞILMADI"

Çözüme çok yaklaşılan Haziran 2017’de İsviçre’de yer alan zirve sonrası çok önemli gelişmeler yaşandığını, bu gelişmelerin çözümü isteyen kesimlerin arzu ettiği yönde olmadığını kaydeden Erhürman, Anastasiadis’in İsviçre’deki görüşmelerin ardından ortaya attığı yeni fikirlerin tam olarak anlaşılmadığını kaydetti.



Anastasiadis’in bu yöndeki açıklamalarının, zirvenin yer aldığını İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında elde edilen havayı dağıtma gayreti olarak gördüğünü belirten Erhürman, çünkü Türkiye ve KKTC’nin bu görüşmelerde her zaman proaktif olan taraf olduğunun da altını çizdi.



“TEMEL ENGEL OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR”



Cumhurbaşkanı Akıncı’nın desentralizasyon fikrini Ansastasiadis’in muhtemelen ay sonu yer alacak görüşmede netleştirmesini beklediğini kaydeden Erhürman, “Umarım bu yapılır Anastasiadis tarafından... Türk tarafı olarak hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz şey, tüm bu bulanıklık içerisinde bir de siyasi eşitliğin tekrardan tartışmaya açılmasıdır” dedi.



Akıncı ile görüşmede Anastasiadis’in yeni fikirlerinin altını doldurması, ancak bunların siyasi eşitlikten uzaklaşmaması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Bunun dışında konuşmaya devam ettiği müddetçe müzakere açısından zemin yoktur” dedi.



Anastasiadis tüm görüşmelerde siyasi eşitliği tartışma konusu yaptığını kaydeden Erhürman, “Federasyona giden yoldaki temel engel olarak göstermeye çalışıyor” diye konuştu.



Başbakan Erhürman, Anastasiadis’in kurucu devletlere daha çok yetki verilmesi yönündeki fikrine nasıl baktığının sorulması üzerine, ilk etapta, Anastasiadis’in kurucu devletlerin yetkilerini çoğaltıp, merkezi devletin yetkilerini azaltarak, siyasi eşitlik meselesini olabildiğince dar bir alanla sınırlandırmaya çalıştığının anlaşıldığını ancak, son açıklamalarında, merkezde kalacak yetki alanları konusunda da Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmeme gibi bir noktaya savrulduğunu söyledi.



Doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili konularda alınacak kararlarda, Kıbrıslı Türklerin de bir olumlu oyunun aranması konusunda “Kıbrıslı Türklerin de bir olumlu oyunu mu bekleyecektik, böyle bir şey olur mu?” şeklinde Anastasiadis’in söylemine işaret eden Erhürman, olması gerekenin de Kıbrıslı Türklerin de karar almada olumlu bir oyunun alınması olduğunu vurguladı.



Erhürman, “Anastasiadis, ‘kurucu devletlerin yetiklerini arttıralım ama federal devletteki yetkilerde Kıbrıslı Türklerin olumlu oyu olmadan da karar alınabilsin’ şeklinde düşünüyorsa bu siyasi eşitliğin dışındadır. Siyasi eşitlik yetkilerin merkezde çok ya da az olmasıyla ilgili değildir, siyasi eşitlik birlikte yönetmedir” dedi.



“MUTABAKATLAR YOK SAYILAMAZ”



Erhürman ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının Crans-Montana’da elde edilen mutabakatların yok sayıldığı yeni bir müzakere sürecinde olmayacağını kaydetti.



