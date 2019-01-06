FİKRET ORMAN'DAN, TOLGAY AÇIKLAMASI

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2019 Pazar 21:16

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbolcuları Tolgay Arslan ile Fenerbahçeli oyuncu Şener Özbayraklı'nın takası konusunun gündemde olmadığını bildirdi.

Fikret Orman, Antalya'da Beşiktaşlılar Derneği tarafından bir otelde düzenlenen programın ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, takımlarının kamp dönemini iyi geçirmesi gerektiğini söyledi.

Transfer konusunda acele ettiklerini belirten Orman, "Transfer çalışmaları planladığımız gibi gidiyor. Belki bir oyuncu daha alabiliriz. Duruma göre hareket edeceğiz." dedi.

"Takımdan gidecekler var." ifadesini kullanan Orman, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili herhangi bir resmi teklif bulunmadığını kaydetti.

Orman, soru üzerine "Tolgay Arslan-Şener Özbayraklı takası gündemde değil. Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu, öyle de devam edecek gibi gözüküyor." diye konuştu.

Beşiktaş'ta camia havasının her zaman olduğunu ifade eden Orman, "Takım içerisinde bir bütünlük oluşması lazım. Şu anda o yönde ilerliyoruz. Burak'ın da buna pozitif yönde katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ'I İKTİDAR HESABI YAPANLARA BU CAMİA CEVABINI VERECEKTİR"

Antalya’da konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş’ın ileri doğru gittiğinde her zaman aşağıya çekildiğine dikkat çekerek, kendisini en çok üzen konunun ise bunun camiaları tarafından daha fazla oluştuğu olduğunu söyledi. Orman, "Moralsizlik üzerine bir bina inşa edip buradan nifak tohumları alarak Beşiktaş’ı iktidar hesabı yapanlara bu camia cevabını verecektir" dedi.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ TARAFTARLARIMIZ, GÜLEN YÜZLERİMİZ"

Maçların kazanıldığına dikkat çeken Fikret Orman, "Bu kadar emek bu kadar uğraştan sonra başarısız oluşlar olduğu zaman, siz Beşiktaşlı olarak üzülüyorsunuz ama biz daha fazla travmasını yaşıyoruz. Onun için bu travmayı yaşayan insanlar olarak en büyük destekçimiz taraftarlarımız, gülen yüzlerimiz. Moralsizlik üzerine bir bina inşa edip buradan nifak tohumları alarak Beşiktaş’ı iktidar hesabı yapanlara bu camia cevabını verecektir.” sözlerine ekledi.