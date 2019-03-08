"FİLİZ NALDÖVEN" GİRNE'DE YAŞAYACAK

Giriş Tarihi: 8 Mart 2019 Cuma 15:04

Girne Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda, 2016 yılında hayatını kaybeden emekli öğretmen ve şair Filiz Naldöven’in ismi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Girne’de bir sokağa verildi. Karaoğlanoğlu ile 19 Mayıs Caddesi’ni (Calliope ile Levent Apartmanları arası) bağlayan sokak üzerinde düzenlenen törende, Fatoş Avcısoy ile Ceyhan Özyıldız, merhum Filiz Naldöven’nin şiirlerini okudu.

Güngördü: Üretken ve başarılı bir sanatçıydı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü törende yaptığı konuşmada, daha önce Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen, Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nda Filiz Naldöven’in Özel Ödülü verdiklerini söyledi. Nidai Güngördü, ülkemizin yetiştirdiği önemli şairlerden Filiz Naldöven’in adını yaşatmak için bu kez önemli bir gün olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ismini bir sokağa verdiklerini ifade etti. Güngördü, emekli öğretmen ve şair Naldöven’in sürekli üreten başarılı bir sanatçı olduğunu kaydetti.

Demirel: Annemin adını sokağa verenlere teşekkürler

Şair Filiz Naldöven’in kızı Nehir Demirel ise Filiz Naldöven’nin adının Girne’de bir sokağa verilmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, bu kararı alan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.