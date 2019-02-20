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FİRARİ ZANLI YAKALANDI

Merkezi Cezaevi’nden 14 Şubat tarihinde firar eden ve Dörtyol bölgesinde tespit edilerek tutuklanan Gökhan Takımcılar hakkındaki soruşturma tamamlandı

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:50
FİRARİ ZANLI YAKALANDI

Zanlı dün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 14 Şubat tarihinde saat 10.00 sıralarında zanlı Gökhan Takımcılar’ın Merkezi Cezaevi’nin güneye bakan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvara merdiven dayayıp, duvarı aşıp 6 metre uzunluğundaki ip ile aşağıya inerek firar ettiğini mahkemeye aktardı.
Polis, zanlının 15 Şubat tarihinde Dörtyol Köyü’nde tespit edildiğini ve mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(STAR KIBRIS)

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