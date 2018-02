Firaristlerin çok sayıda suçları belirlendi

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 15:15

FİRARİLER GÜNEYDE DE SUÇ İŞLEDİLER!

2 firariye önce Güneyde yargılama! Cezaevi’nden kaçan Yılkar ve Eymirov’un Kıbrıs’ın güneyinde de suç işledikleri ortaya çıktı…

Merkezi Cezaevi’nden 7 Şubat tarihinde firar eden, 3 gün sonra da Larnaka’da tespit edilen Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov’un Kıbrıs’ın güneyinde de benzer suç işlediği, yakalanmadan önce orada da arandığı ortaya çıktı. Merkezi Cezaevi’nden 7 Şubat tarihinde firar eden, 3 gün sonra da Larnaka’da tespit edilen Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov’un Kıbrıs’ın güneyinde de benzer suç işlediği, yakalanmadan önce orada da arandığı ortaya çıktı.

Kıbrıs’ın kuzeyine iade edilmesi beklenen Yılkar ve Eymirov ile ilgili Kıbrıs’ın güneyinde yargılama süreci başladığı, söz konusu sürecin ardından iade edilip edilmeyeceğinin belirleneceği belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Başkanı, Emekli Başsavcı Muavini Hakkı Önen firarilerin ikisinin de Kıbrıs’ın güneyinde yargılanmaya başlandığını dile getirdi.

Önen, Yılkar ve Eymirov’un yargılama sürecinin ardından iade edilip, edilmeyeceklerinin belirleneceğini açıkladı. Neler yaşanmıştı? Hatırlanacağı üzere Yılkar ve Eymirov, 7 Şubat tarihinde saat 19.15 sıralarında çöp dökmek için iç avluya çıktıkları sırada firar etmişti. Firarinin ardından Merkezi Cezaevi’ndeki ‘güvenlik zafiyeti’ de yeniden gündeme gelmişti. Firar eden Yılkar ve Eymirov’un kaçış noktası, YENİDÜZEN tarafından görüntülenmiş, söz konusu alanda ciddi güvenlik eksikliği göze çarpmıştı. 2 gardiyan ile ilgili soruşturma açılmıştı… Öte yandan yaşanan olayla ilgili Merkezi Cezaevi’nde görevli 2 gardiyan hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Olay sonrası firarilerin kaçış anına ilişkin kamera görüntüleri hem polis hem de Merkezi Cezaevi yönetimi tarafından incelenmişti. Bilindiği üzere İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri de Yılkar'ın Kıbrıs'ın güneyinde olduğunun tespit edildiğini açıklamış, gerekli girişimlerin başlatıldığını ifade etmişti. 2 kez polis nezaretinden kaçtı Öte yandan hırsızlık suçundan birçok sabıkası bulunan Süleyman Yılkar’ın daha önce de 2 kez polis nezaretinden kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Yılkar, her iki firarında da yakalanmıştı. Her iki zanlı da birlikte suç işlemişlerdi… Kayıplara karışan her iki firari Lefkoşa Çağlayan Bölgesinde faaliyet gösteren, İtimat Otobüs İşletmelerine ait ofisin kapısını kırarak içeriden bankalara ait çekler ve gümrük dairesine ait torbaları çaldıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. 2011’den bugüne cezaevinden kaçan 6. firari… Cezaevinde, hastanede, araca bindirilirken firar ettiler… Yılkar ve Eymirov’un firari ile son 7 yılda Merkezi Cezaevi’nden firar eden mahkum veya zanlı sayısı da 6’ya yükseldi.

Bu süre zarfında 4 zanlı da Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücresinden firar edip, daha sonra yakalandı. 2011 yılında hırsızlık suçundan mahkum olan Erdal Dağcı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nda temizlik yaparken firar etmiş, sınırı geçmeye çalıştığı sırada Metehan geçiş noktasında gardiyanlar tarafından yakalanmıştı. ‘Irza geçme’, ‘ev açma’, ‘vahim zarar’ ve ‘ciddi darp’ suçlamasıyla cezaevinde hükümsüz tutuklu olan Ayhan Aydın, Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarılmak üzereyken, mahkeme binasından kaçmış, Haspolat’ta yakalanmıştı.

Hatırlanacağı üzere 2015 yılında çalışmak üzere götürüldüğü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden 3 Nisan tarihinde firar eden 35 yaşındaki mahkum Yavuz Erten kayıplara karışmıştı. Polis, Merkezi Cezaevi’nde Ağustos 2014’ten beri hükümlü tutuklu olarak bulunan mahkum Yavuz Erten’in izine günlerce yapılan çalışmalara rağmen rastlayamamıştı. Öte yandan 2016 yılında ise hırsızlık suçundan tutuklanan Adem Yılmaz isimli zanlı Mağusa Mahkemesi’nden cezaevine sevk edilmek üzere araca bindirilirken kaçmış, günler sonra Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştı. Bununla birlikte aynı yıl Lefkoşa'da Lal Kuyumculuk ve Erdinç Kuyumculuk'ta art arda yaşanan soygun olaylarıyla ilgili tutuklanan M.E, M.R, A.N ve S.R. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan İran uyruklu 4 zanlı, hücrenin havalandırma boşluğundan firar etmişti. 4 zanlı daha sonra ara bölgede yakalanmıştı.

