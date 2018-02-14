Flaş flaş abd rus askerlerini vurdu

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 14:28

ABD, Rus askerleri vurdu

Amerikan askerlerinin Deyrizor'da düzenlediği hava saldırısında en az 40 Rus askerinin öldüğü iddia ediliyor

ABD askerlerinin Deyrizor'da yaptığı hava saldırısında 40 Rus askerinin öldüğü iddia edildi.



ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Deyrizor'da rejim güçleri ve Hizbullah milislerini vurduğu görüntüler yayınlandı. Pentagon'un Suriye'deki partneri YPG'lileri korumak için gerçekleştirdiği saldırıda, Rus yapımı tankların hedef alındığı ve yaklaşık 40 Rus askerinin hayatını kaybettiği ifade edildi.



GÖRÜNTÜLER ÇOK AÇIK



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayınlanan görüntü kayıtlarında Rus yapımı T-72, tanklar ve diğer askeri araçların yerle bir edildiği açık bir şekilde görüntülere yansıyor.



BAZI ASKERLERİN İSİMLERİ BİLE VERİLDİ



Rus basını olayda en az 40 Rus paralı askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Rus medyasına göre, Deyrizor'da hayatını kaybeden Rus askerlerinden bazılarının ismi açıklandı. Bu isimler ise şöyle: Vladimir Loginov, Kirill Ananyev, Igor Kosoturov, Stanislav Matveev, Alexei Ladygin.