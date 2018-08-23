FLAŞ SİSSOKO İDDİASI

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 19:27

Takımda yaşanan ayrılıklar sonrası orta sahaya takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'nin Tottenham'ın Fransız yıldızı Moussa Sissoko'yu istediği konuşuluyor.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'da yer alan haberde sarı-lacivertli ekibin 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için harekete geçtiği belirtildi.

Haberde daha önceden Tottenham'da da görev alan Sportif Direktör Damien Comolli'nin kulüple olan yakın ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmek istediği de ifade edildi.