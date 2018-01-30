Giriş Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 19:36

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fernando takımdan ayrı çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen idmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra sınırlı alanda 10’a 10 kontrol pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda 10’a 10 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Fernando ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.00’de özel bir uçuşla Konya’ya hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.