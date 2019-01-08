FRANSA LAİKLİK YASASINI DEĞİŞTİRİYOR...

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 09:38

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron din ve devleti birbirinden ayırarak inanç hürriyetini garanti altına alan yasada gidilecek değişiklikler konusunda görüşlerini almak için Fransa İslam Konseyi (CFCM) üyeleri ile görüştü.

Fransa Müslüman Türkler Koordinasyon Komitesi Başkanı Ahmet Oğraş'ın da aralarında bulunduğu Fransa İslam Konseyi üyeleri, Müslümanların sürecin dışında bırakıldıklarını savunarak gelişmeleri ancak basından takip ettiklerini açıklamıştı. İslam Konseyi Başkanı Oğraş, Fransız hükümetinin kendilerini "saf dışı" bırakarak Fransa'da İslam dinini temsil edecek yapıların yeniden organizasyonunda başka kanallara başvurulduğuna dikkat çekmişti.

Proje ile hükümet öncelikle Fransa'da İslam'ın finansmanını düzenlemeyi ve camilerin dış gelirlerini denetleyerek radikalizme karşı önlem almayı hedefliyor.

Bu bağlamda herhangi bir yabancı devletten, şirketten ya da şahıstan alınan 10 bin euro üzerindeki yardımlar devlete deklare edilmek zorunda.

Bu tür mali yardımların alınmaması için de ibadet merkezlerine binalarındaki müsait alanları kiraya verme hakkı tanınacak.

Yeni yasa projesinde 1905 laiklik yasasının devletin tüm inançlar karşısında nötr olması ve inanç hürriyeti gibi iki temel prensibi ile ilgili ise herhangi bir yenilik yapılması söz konusu değil.

Fakat tasarıya getirilen en büyük eleştirilerden biri hükümetin bu sayede dernekleri daha fazla kontrol altına almayı hedeflediği yönünde.

Gelecek perşembe Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 1905 yasası değişikliği konusunda diğer dini temsilcileri kabul edecek. bu çok hassas konuda temsilcilerin endişelerini ve konu hakkındaki düşüncelerini dinleyecek.