FREY İSTANBUL'DA

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 15:46

Transferin hareketli kulübü Fenerbahçe, bir takviyede daha mutlu sona ulaştı. Son olarak Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, İsviçre'nin Zurich ekibinde forma giyen 24 yaşındaki Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu. İsviçreli golcü İstanbul'a geldi.

İsviçre basınında çıkan haberlere göre Zürih’te bonuslarla birlikte senede 500 bin Euro kazanan 24 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’de 1 milyon Euro maaş alacak. 1.89 m. boyundaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta Zürih formasını terletti. Mihcael Frey, bu karşılaşmalarda 16 kez fileleri sarsarken, 6 da asist yaptı.