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FREY İSTANBUL'DA

Sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 15:46
FREY İSTANBUL'DA

Transferin hareketli kulübü Fenerbahçe, bir takviyede daha mutlu sona ulaştı. Son olarak Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, İsviçre'nin Zurich ekibinde forma giyen 24 yaşındaki Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu. İsviçreli golcü İstanbul'a geldi. 

 İsviçre basınında çıkan haberlere göre Zürih’te bonuslarla birlikte senede 500 bin Euro kazanan 24 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’de 1 milyon Euro maaş alacak. 1.89 m. boyundaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta Zürih formasını terletti. Mihcael Frey, bu karşılaşmalarda 16 kez fileleri sarsarken, 6 da asist yaptı.

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