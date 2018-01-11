Giriş Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 20:57

Kripto FETÖ'cülere son uyarı!

Fuat Uğur kripto FETÖ'cülere yönelik bir yazı kaleme aldı. Uğur, FETÖ'cülere örgütten korkmayın devlete sığının PİN'e sığınmak yerine çağrısında bulundu.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur TSK, yargı, emniyet ve bürokrasi içindeki tüm kriptoFETÖ'cülere seslendi: Şu an PİN'e saklandınız ve sinmiş bekliyorsunuz. Ama devlet yakında hepinizi o sindiğiniz PİN'de enseleyecek, haberiniz olsun...



15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki “kahramanlığıyla” ödüllendirilmiş Yüzbaşı Burak Akın'ın geçen hafta ağlayarak “Ben de FETÖ'cüyüm” diyerek teslim olduğu hatırlatan Fuat Uğur dün de Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 3'ü yarbay, biri binbaşı olmak üzere 4 muvazzaf subay polise teslim olduğunu ifade etti.



Kripto FETÖ'cülere teslim olması konusunda uyarıda bulunan Uğur, 'Evet, işinizi kaybedeceksiniz ama en azından hain, vatanını sattı diye damgalanmayacak, yıllarca hapislerde çürümeyeceksiniz' uyarısında bulundu.



İşte Fuat Uğur'un yazısındaki o bölüm;



“Korku dağları bekliyor.”



Buradan BİR KEZ DAHA TSK, yargı, emniyet ve bürokrasi içindeki tüm kripto FETÖ'cülere sesleniyorum.



Tıpkı 21 Nisan 2016 tarihinde “Cemaatçi askerlere son uyarı; tavuk ‘tar'da sayılır” diye seslendiğim gibi.



Şimdi 15 Temmuz öncesindeki pervasızlığınızdan, fütursuzluğunuzdan eser kalmadı, bunu biliyoruz. Dolayısıyla da TAR'ın üzerine dizilecek denli cesaretiniz ve gücünüz yok. Bunu da biliyoruz. Lâkin uygun bir zamanı kollama adına bu kez PİN'e saklandınız ve sinmiş bekliyorsunuz.



Ama devlet yakında hepinizi o sindiğiniz PİN'de enseleyecek, haberiniz olsun. Hain darbe girişiminizden üç ay önce “Bir maceraya atılmak yerine gidin teslim olun ve devletle iş birliği yapın” diye yazdığımda da aynı şeyleri söylüyordum. İmamlarınız, hususileriniz teker teker çözülüyor ve isimlerinizi veriyor. Bırakın PİN'de titreye titreye saklanmayı, Burak Akın ve dünkü 4 muvazzaf subay gibi teslim olun ve her şeyi itiraf edin.



Devlete sığının PİN'e sığınmak yerine. Örgütten korkmayın.



Evet, işinizi kaybedeceksiniz ama en azından hain, vatanını sattı diye damgalanmayacak, yıllarca hapislerde çürümeyeceksiniz.



Geleceğinizi, çocuklarınızla ve ailenizle geçireceğiniz güzel vakitleri düşünün.



Değmez.



(*) PİN: Anadolu'da kimi yerlerde tavuk kümesi yerine kullanılan bir sözcük. Ümit Akdemir'in dediğine göre Erzurum'da kümeslerin içinde tavukları sindikleri köşeye verilen ad. Biz Samsun'da ilk anlamda kullanırdık ama bu yazıda Ümit'in söylediği Erzurum deyişini tercih ettim.