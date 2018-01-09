Giriş Tarihi: 9 Ocak 2018 Salı 20:21

Real Madrid zamanında seçmemiş!

Marca gazetesinde yer alan haberde 2008’de Coutinho’yu renklerine bağlama fırsatını elinin tersiyle iten Los Galacticos’un büyük pişmanlık yaşadığı vurgulandı. İspanya’da büyük yankı uyandıran habere göre bu ilginç transfer hikayesi şöyle gelişiyor:

Bundan 9 yıl önce Real Madrid’in 16 yaşında Brezilya futbolunun geleceği olarak gösterilen iki yıldızla ilgileniyor. Bu isimlerden biri Vasco De Gama’da oynayan Coutinho diğeri ise Brezilya’dan Portekiz’e göç eden ve Rio Ave’nin altyapısında forma giyen Alipio…

Eflatun beyazlılar, Ramon Calderon’un başkanlığı döneminde Coutinho’yu değil hem de 500 bin Euro daha fazla ödeyerek o zaman daha başarılı olabileceğine inandıkları Alipio’yu tercih ediyor.

FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI İKİNCİ TRANSFERİ

Coutinho ise 2 milyon Euro’ya Inter ile anlaşıyor. Yıldız futbolcu her ne kadar İtalya’da umduğunu bulamasa da, kısa süreli bir Espanyol macerasının ardından İngiltere Premıer Ligi’nden Liverpool ile anlaşıyor. Kırmızı beyazlı forma altında patlama yapan 25 yaşındaki oyuncu, 160 milyon Euro bonservis bedeliyle dünya futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak Barcelona’ya giderken, Alipio’nun kariyeri sürekli aşağı doğru bir gidiş izliyor.

Real Madrid C takımında güçlüklü oynayabilen Alipio sırasıyla Benfica, America, Al Sharjah, Omonia, Apollon Symrni, Luverdense, Vitoria, Atletico Goianiense, Vila Nova takımlarından forma giyiyor. Son olarak Brezilya Serie B takımı Fortaleza’ya transfer olan Alipio’nun piyasa değeri ise sadece 700 bin Euro… Yani bir dönemler yerine tercih edildiği Coutinho’nun tam 228’de biri oranında.

Real Madrid’in Coutinho’nun yerine 9 yıl önce Alipio’yu seçmesi belki de futbol tarihinin en büyük pişmanlıklarından biri olarak tarihe geçecek.