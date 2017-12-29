Futbol teröre döndü

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 17:16

Yunanistan’da, Futbol Federasyonu Başkanı Vangelis Grammenos’a içinde bir mermi bulunan paket gönderildi. Yunan basınında yer alan haberlerde, federasyonun başkent Atina’nın Gudi semtindeki merkez binasına ulaşan pakette Grammenos’a yönelik tehdit ifadeleri bulunan üç sayfalık bir mektup da bulunduğu belirtildi.

“Papadopulos” imzası ile Pire’den gönderildiği belirlenen mektupta Grammenos’un bazı futbol kulüplerine imtiyazlı davranmakla itham edildiği kaydedildi.

Posta ile gönderilen mektubun terörle mücadele ekiplerince incelemeye alındığı bildirildi.

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