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Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor

Galatasaray, 19. hafta karşılaşmasında konuğu Osmanlıspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Aslan'ın gollerini 37'de Feghouli ve 88'de Gomis kaydetti.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 21:03
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor

Galatasaray, 19. hafta karşılaşmasında konuğu Osmanlıspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Aslan'ın gollerini 37'de Feghouli ve 88'de Gomis kaydetti.

 

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Osmanlıspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda yönetimin kampanyası ile taraftarın yoğun ilgi gösterdiği müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

G.Saray 37. dakikada Feghouli ile 1-0 öne geçti. Yasin'in soldan yaptığı ortada iyi yükselen Eren, müsait pozisyondaki Feghouli'ye indirdi. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

İkinci yarıda Osmanlıspor Serdar Gürler ile etkili olmaya çalışsa da kalesini gole kapatan Cimbom, 90. dakikada Gomis'le farkı 2'ye çıkardı.

Sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 2 maçı da kazanarak puanını 41'e çıkardı. Osmanlıspor ise 18 puanda kaldı.

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