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GALATASARAY 2 TRANSFERİNİ AÇIKLADI!

Galatasaray, Portekiz ekibi Chaves'ten stoper Marcao ve bonservisi elinde bulunan Emre Taşdemir için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 15:15
GALATASARAY 2 TRANSFERİNİ AÇIKLADI!

Galatasaray, 2 transferi borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı takım Chaves'ten stoper Marcao ve geçtiğimiz günlerden Bursaspor'la olan sözleşmesini fesheden Emre Taşdemir'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

EMRE TAŞDEMİR

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." 

 

 

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