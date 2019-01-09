GALATASARAY 2 TRANSFERİNİ AÇIKLADI!

Galatasaray, 2 transferi borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı takım Chaves'ten stoper Marcao ve geçtiğimiz günlerden Bursaspor'la olan sözleşmesini fesheden Emre Taşdemir'le görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:
"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
EMRE TAŞDEMİR
"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."