GALATASARAY MARCAO'YU BİLDİRDİ

Galatasaray, yeni transferi Marcao'nun transferi ile ilgili detayları KAP'a bildirdi.

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:10

Galatasaray, Chaves'den transfer ettiği Marcao'yu KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için Portekiz ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. İşte o açıklama: "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. 2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti 2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti 2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti 2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti Kamuoyuna saygıyla duyurulur."