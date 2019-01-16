Ana Sayfa Spor GALATASARAY MARCAO'YU BİLDİRDİ

GALATASARAY MARCAO'YU BİLDİRDİ

Galatasaray, yeni transferi Marcao'nun transferi ile ilgili detayları KAP'a bildirdi.

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:10
GALATASARAY MARCAO'YU BİLDİRDİ
Galatasaray, Chaves'den transfer ettiği Marcao'yu KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için Portekiz ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. İşte o açıklama:   "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne  4.000.000 Euro  tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.   2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti   2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti   2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti   2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti   Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

SERDAR AZİZ RESMEN FENERBAHÇE'DE
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık