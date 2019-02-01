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GALATASARAY, MİTROGLU'NU BORSAYA BİLDİRDİ

Galatasaray, Marsilya'dan Kostas Mitroglou'nu 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2019 Cuma 13:41
GALATASARAY, MİTROGLU'NU BORSAYA BİLDİRDİ

Galatasaray Kulübü, Olympique Marsilya forması giyen Yunan golcü Kostas Mitroglou'yu 1.5 yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, bu sezonun kalan bölümünde Mitroglou'ya 1.5 milyon Euro, gelecek sezon için ise 2.6 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Galatasaray, Fransız ekibine herhangi bir ücret ödemeyecek.

Ayrıca Yunan golcü, Galatasaray'da 22 numaralı formayı terletecek.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique De Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

 

 

 

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