Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 18:29

Galatasaray, Erman Kunter'le ayrılığı resmen açıkladı!

Galatasaray Odeabank'ta başantrenör Erman Kunter'le yollar ayrıldı.

Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Darüşşafaka'ya 84-65 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılarda bu sezon alınan kötü sonuçlar üzerine yaşanan bu mağlubiyet, basketbolşubesinden sorumlu yönetici Can Topsakal'ın bu şubedeki görevlerinden ayrılmasına neden olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, Erman Kunter'le ayrılığı resmen duyurdu. Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



'Galatasaray Odeabank Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erman Kunter'e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'



Darüşşafaka maçında taraftarların tepkisini gören ve istifaya davet edilen Erman Kunter karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada “Benimle ilgili bir şey varsa buna Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir. Sorumlu aranacaksa sorumlu koçtur. 12 oyuncu emek veriyor, bu emeğe saygı göstermemiz gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.