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GALATASARAY OZAN KABAK'I KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, altyapısından yetişen 18 yaşındaki Ozan Kabak’ı 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Stuttgart’a sattı.

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:06
GALATASARAY OZAN KABAK'I KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray altyapısından yetişen 18 yaşındaki Ozan Kabak’ı 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Stuttgart’a sattı. Ozan Kabak'ın takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.

BORSAYA BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Ozak Kabak için Stuttgart ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. Yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Transferin kısa sürede açıklanması beklenirken Ozan Kabak, 12 milyon euro bedelle Stuttgart tarihinin en fazla bonservis ödenen oyuncusu olacak. Bundesliga'da 17 haftada topladığı 14 puanla alt sıralarda yer alan Stuttgart'ın yardımcı antrenörlüğünü Halil Altıntop yürütüyor

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