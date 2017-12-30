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Galatasaray2ın başkanı kim olacak ?

Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında erken seçim kararı alan Galatasaray, 13 Ocak 2018'de, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumundaysa 20 Ocak 2018'de seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor.

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 13:39
Galatasaray2ın başkanı kim olacak ?
Galatasaray'ın başkan adayları belli oldu!

Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan adayları ve listeleri belli oldu!

Galatasaray'ın başkan adayları belli oldu!

Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında erken seçim kararı alan Galatasaray, 13 Ocak 2018'de, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumundaysa 20 Ocak 2018'de seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor. Sarı-kırmızılı kulüpte başkan adayları belli oldu. Seçimde Galatasaray Başkanlığı için Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak!

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Mayıs 2018'de yeniden seçime gidilmeyeceğini ve seçilecek yönetimin 3 yıl görev yapacağını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:
37. başkanımızı seçmek üzere 20 Ocak'ta seçime gideceğiz. Tüzüğümüze göre bugün saat 18:00'a kadar listeleri teslim etmek için süremiz vardı. Listeler bize erken geldiğine göre kontrol ettik, bu isimlerin disiplin ve üyelik bakımından sakıncaları yoktur.

MEVCUT BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ ŞÖYLE


YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

Özkan Olcay
A.Nasuhi Sezgin
Osman Kocaman
Mehmet Dedeoğlu
Can Topsakal
Ahmet Cebeci
İsmail Sarıkaya
H.Murat Atay
Ural Aküzüm 
Ali Yüce

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Mehmet Onultan
Cevat Genç
Burçin Aslan
Serdal Koç
Ozan Oral


MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ:
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney
Okan Böke
Adil Araboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Mahmut Recevik
Mehmet Ömer Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arif Badur

DURSUN ÖZBEK'İN DİSİPLİN VE SİCİL KURULU ADAYLARI İSE ŞÖYLE:
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Cengiz Ergani
Selim Önen
Levent Yaz

DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Tolga Erem
Ahmet Tirali
Coşkun Aras

SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
İ.Serdar Eder
Çetin Öztürk
Hayri Gürkan Eliçin
Ali Tüzmen
A.Esat Tansev
Özcan Karamahmutoğlu
Hakan Melek

SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
Nihal Özfırat
Ömer Faruk Dak
Jano Kasal

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Oğuz Evrenos
Okan Tekinşen
Cemal Burnaz
Oral Yılmaz
Celal Emon
Can Baydarol
Hakan Ünsaler

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Mustafa Tanrıyar
Ahmet Kaya Kimyacı
Hakkı Derya Göbelek
Zafer Kural
Vedat Gürer

MUSTAFA CENGİZ'İN DİSİPLİN VE SİCİL KURULU ADAYLARI İSE ŞÖYLE
DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
İbrahim Anıl
Emir Otluoğlu
Reha Ünsay

DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Zeki Kadirbeyoğlu
Hayim Pinto
Başar Gündüz

SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Ali Kunter Akyürek
Celal Ahmet Kalafatoğlu
Faik Süleyman Camat
Selçuk Erdoğmuş
Sedat Besen
Çağatay Cervatoğlu
Birsen Gonca Sarış

SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI
Leyla Açar
Tayfun Ayrancı
Abdullah Günhan Aksoy

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI
Yıldırım Baysal
M. Ömer Akad
Ayhan Yeğinsu
Ertuğrul Cem Emiroğu
Tayfun Akçay
Haşmet Akın Ketenci
Mehmet Süha Balın

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI
Ali Salih Özçakır
Metin Evrim
Turgut Bilgin
Süleyman Müdüroğlu
Necati Tunç Şengül

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