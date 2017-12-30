Galatasaray2ın başkanı kim olacak ?

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 13:39

Galatasaray'ın başkan adayları belli oldu!

Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan adayları ve listeleri belli oldu!

Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında erken seçim kararı alan Galatasaray, 13 Ocak 2018'de, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumundaysa 20 Ocak 2018'de seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor. Sarı-kırmızılı kulüpte başkan adayları belli oldu. Seçimde Galatasaray Başkanlığı için Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak!



Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Mayıs 2018'de yeniden seçime gidilmeyeceğini ve seçilecek yönetimin 3 yıl görev yapacağını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:

37. başkanımızı seçmek üzere 20 Ocak'ta seçime gideceğiz. Tüzüğümüze göre bugün saat 18:00'a kadar listeleri teslim etmek için süremiz vardı. Listeler bize erken geldiğine göre kontrol ettik, bu isimlerin disiplin ve üyelik bakımından sakıncaları yoktur.



MEVCUT BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ ŞÖYLE





YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI



Özkan Olcay

A.Nasuhi Sezgin

Osman Kocaman

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsakal

Ahmet Cebeci

İsmail Sarıkaya

H.Murat Atay

Ural Aküzüm

Ali Yüce



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Mehmet Onultan

Cevat Genç

Burçin Aslan

Serdal Koç

Ozan Oral





MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ:

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney

Okan Böke

Adil Araboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Mahmut Recevik

Mehmet Ömer Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur



DURSUN ÖZBEK'İN DİSİPLİN VE SİCİL KURULU ADAYLARI İSE ŞÖYLE:

DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

Cengiz Ergani

Selim Önen

Levent Yaz



DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Tolga Erem

Ahmet Tirali

Coşkun Aras



SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

İ.Serdar Eder

Çetin Öztürk

Hayri Gürkan Eliçin

Ali Tüzmen

A.Esat Tansev

Özcan Karamahmutoğlu

Hakan Melek



SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI

Nihal Özfırat

Ömer Faruk Dak

Jano Kasal



DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

Oğuz Evrenos

Okan Tekinşen

Cemal Burnaz

Oral Yılmaz

Celal Emon

Can Baydarol

Hakan Ünsaler



DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Mustafa Tanrıyar

Ahmet Kaya Kimyacı

Hakkı Derya Göbelek

Zafer Kural

Vedat Gürer



MUSTAFA CENGİZ'İN DİSİPLİN VE SİCİL KURULU ADAYLARI İSE ŞÖYLE

DENETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

İbrahim Anıl

Emir Otluoğlu

Reha Ünsay



DENETİM KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Zeki Kadirbeyoğlu

Hayim Pinto

Başar Gündüz



SİCİL KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

Ali Kunter Akyürek

Celal Ahmet Kalafatoğlu

Faik Süleyman Camat

Selçuk Erdoğmuş

Sedat Besen

Çağatay Cervatoğlu

Birsen Gonca Sarış



SİCİL KURUL YEDEK ÜYE ADAYLARI

Leyla Açar

Tayfun Ayrancı

Abdullah Günhan Aksoy



DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI

Yıldırım Baysal

M. Ömer Akad

Ayhan Yeğinsu

Ertuğrul Cem Emiroğu

Tayfun Akçay

Haşmet Akın Ketenci

Mehmet Süha Balın



DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE ADAYLARI

Ali Salih Özçakır

Metin Evrim

Turgut Bilgin

Süleyman Müdüroğlu

Necati Tunç Şengül

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