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Galatasaray’da Hasan Şaş’ın söylemi ve hareketi gülüşmelere neden oldu

İkinci devre hazırlıkları için Antalya’da olan Galatasaray, son çalışmasının bir bölümünü konakladığı otelin golf sahasında yürüyüş yaparak geçirdi.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 18:37
Galatasaray’da Hasan Şaş’ın söylemi ve hareketi gülüşmelere neden oldu

İkinci devre hazırlıkları için Antalya’da olan Galatasaray, son çalışmasının bir bölümünü konakladığı otelin golf sahasında yürüyüş yaparak geçirdi.

Yürüyüşe teknik direktör Fatih Terim katılmazken, yardımcı antrenörler futbolculara eşlik etti. Yürüyüş sonrası sarı-kırmızılı takım çalışmalarının ikinci bölümü için golf araçlarına binerek salona geçti.

Bu esnada bir turistin “Wesley Sneijder” demesi üzerine yardımcı antrenör Hasan Şaş, “Sneijder finish” (bitti) cevabını verdi ve ‘yavaşladı’ anlamına gelen bir el hareketi yaptı.

Galatasaray’da Hasan Şaş’ın söylemi ve hareketi gülüşmelere neden oldu.

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