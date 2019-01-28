GALATASARAY'DA HEDEF ZE LUİS

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:34

Galatasaray, golcü transferi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Rusya takımlarından Spartak Moskova'da forma giyen Ze Luis için resmi teklif yaptı. Yeşil Burun Adaları'nda doğan 28 yaşındaki oyuncu için 7.5 milyon euro'luk teklif yapıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de anı anılan Ze Luis için Leeds United'ın 11 milyon euro'luk teklifinin reddedildiği iddia edilmişti.

Galatasaray yönetimi ve teknik ekibin gece saatlerinde gerçekleştirdiği toplantıda tahtada yazan isimlerden birisi Ze Luis'ti.

Spartak Moskova'da 97 resmi maça çıkan oyuncu, 32 gol atıp 22 asist yaptı.