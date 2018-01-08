Giriş Tarihi: 8 Ocak 2018 Pazartesi 19:12

İrfan Aktar net konuştu: Mayıs ayında seçim yok

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray'daki seçim tartışmalarına son noktayı koydu

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Beyaz TV spor servisinden Sezgin Gelmez'in sorularını yanıtladı.



Galatasaray'daki seçim tartışmalarıyla ilgili 'Seçim 3 yılı mı kapsayacak yoksa mayıs ayında yeni bir seçim yapılacak mı?' sorusuna cevap veren Aktar, tartışmalara son noktayı koydu.



Aktar şunları söyledi: 'Şu anda tüzükte iki ayrı hüküm var. Birisi seçimlerin üç yılda bir mayıs ayında yapılacağına dair. İkinci hüküm ise görev sürelerinin üç yıl olması. Şimdi bu olağanüstü bir toplantı olduğu için burada seçilecek arkadaşların üç yıl görev yapmaları söz konusu. Konuşulduğu gibi 3.5 yıl söz konusu değil ama orada da bir tarih şaşması oluyor maalesef.'