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GALATASARAY'DAN SESSİZ VEDA...

Galatasaray, Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:34
GALATASARAY'DAN SESSİZ VEDA...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Benfica'ya konuk oldu. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İlk maçta rakibine İstanbul'da 2-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Avrupa'ya veda etti.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage; Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferreira, Grimaldo, Pizzi, Fernandes, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic ilk 11'ini sahaya sürdü.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ise Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne 11'ine şans verdi.

 

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