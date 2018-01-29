KTBK Komutanından Anlamlı Ziyaret
KTBK KOMUTANI YILDIRIM’DAN ŞEHİT AİLELERİ VE MALÜL GAZİLER DERNEĞİ'NE ZİYARET Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'ne nezaket ziyaretinde bulundu.
Tümgeneral Yıldırım, dernek bünyesinde bulunan Şehitler Ölmez Müzesi’ni dolaştıktan sonra Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’a plaket takdim etti. Dernekten verilen bilgiye göre, Benan, Tümgeneral Yıldırım’a dernek çalışmaları ve projeler hakkında bilgi de verdi.