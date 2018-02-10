Gazimağusa Kaymakamlığından ortak denetim

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:52

GAZİMAĞUSA’DA DENETİM

Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Belediyesi ve polis işbirliğinde dün gece Gazimağusa’daki işyerlerinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplatıldı, bazı iş yerleri çalışma izinleri konusunda uyarıldı.

GAZİMAĞUSA’DA DENETİM SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TOPLATILDI, BAZI İŞ YERLERİ ÇALIŞMA İZİNLERİ KONUSUNDA UYARILDI

Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Belediyesi ve polis işbirliğinde dün gece Gazimağusa’daki işyerlerinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplatıldı, bazı iş yerleri çalışma izinleri konusunda uyarıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı ile Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı İbrahim Uysal’ın da katıldığı denetimlerde restoran, kafeterya ve bar gibi iş yerlerinde kullanılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve mutfak gibi bölümlerin hijyen koşulları denetlendi.

İşyeri çalıştırma izinleri ile personellerin çalışma izinlerine de bakıldı. Bazı işyerlerinde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplatıldı, çalışanların çalışma izinlerini yenilemeyen işyerlerine “verilen sürede izinlerinizi yenilemezseniz işyerleriniz kapatılacak” uyarısı yapıldı.