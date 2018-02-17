Gazimağusa ve girne'de dev polis operasyonu

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2018 Cumartesi 15:10

POLİSTEN GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DA HUZUR OPERASYONU…

Polisin dün akşam Girne ve Gazimağusa’da gerçekleştirdiği asayiş ve trafik operasyonu kapsamında toplam 3 kişi tutuklandı, 10 araç trafikten men edildi, 260 kişiye de trafik suçu yazıldı.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 24 kişi aleyhinde de yasal işlem yapıldı. POLİSTEN GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DA HUZUR OPERASYONU… 3 KİŞİ TUTUKLANDI, 10 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, 260 KİŞİYE TRAFİK SUÇU YAZILDI “KUMARHANEYE GİRMELERİ VE BULUNMALARI YASAK” TOPLAM 24 KİŞİYE YASAL İŞLEM… Polisin dün akşam Girne ve Gazimağusa’da gerçekleştirdiği asayiş ve trafik operasyonu kapsamında toplam 3 kişi tutuklandı, 10 araç trafikten men edildi, 260 kişiye de trafik suçu yazıldı.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 24 kişi aleyhinde de yasal işlem yapıldı. GİRNE Polisten verilen bilgiye göre, 21.00-04.00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde gerçekleştirilen operasyonda, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve gece kulüplerine yapılan kontroller sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 450 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 100 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 kişi tutuklandı, 4 araç ise trafikten men edildi.

GAZİMAĞUSA Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde 18:00-02:00 saatleri arasında yapılan operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, gece kulübeleri, alkollü içki satışı yapılan işyerleri ile kumarhanelerdeki kontrollerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise, kontrol edilen 600 araçtan 160’ının sürücüsünün suç işlediği tespit edilerek haklarında ileri işleme gidildi; 2 kişi tutuklandı ve 6 araç da trafikten men edildi.