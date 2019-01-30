GAZİMAĞUSA’DA 841 ADET EXTACY HAP

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:01

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da, S.M.A.A.K.’ye (E-21) ait ikametgahta önceki gün polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.A.’nın (E-23) ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık üç gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet plastik bardak ve bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen ayrı bir operasyonda C.T.E.’nin (E-25) tasarrufunda bulunan çanta içerisinde extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 19 adet hap ve yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu şahsın İ.O.T.O.(K-22) ile birlikte kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise extasy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 822 adet hap ile yaklaşık 19 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.