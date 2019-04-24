GAZİMAĞUSA'DA BIÇAKLAMA

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:38

Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız mahkemede yeminli şahadet vererek olgularla ilgili bilgiler aktardı. Hafız şahadetinde 22.4.19 tarihinde Gazimağusa kaliland bölgesinde bir apartmanın avlusunda, Kuveyt den beri aralarında husumet bulunan zanlı A.K ve zanlı B.S’ın birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavgada yer alıp bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık suçu işlediklerini aktardı. Kavga esnasında zanlı A.K’ in tasarrufunda bulundurduğu kelebek cinsi bıçakla birbirlerinin ellerini yüzeysel olarak kesip birbirlerini yaraladıklarını belirten Hafız, aynı gün her iki zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını aktardı.

Tahkikat memuru Hafız tahkikatını salimen ve güvenli bir şekilde sürdürebilmek maksadıyla zanlılar aleyhinde 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(STAR KIBRIS)