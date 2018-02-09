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Gazimağusa'da elektrikli battaniye yangını

Dün akşam 20:30 raddelerinde Gazimağusa Çapar 8 aparmanı daire 6 da ikamet eden Prences Brauta Abbayasukuya (23 K) kirasında bulunan dairede, elektrikli battaniye’nin kısa devre yapması sonucu evin içi tamamen yandı.

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 11:48
Gazimağusa'da elektrikli battaniye yangını

ELEKTRİKLİ BATTANİYE EVİ KÜLE ÇEVİRDİ.

Dün akşam 20:30 raddelerinde Gazimağusa Çapar 8 aparmanı daire 6 da ikamet eden Prences Brauta Abbayasukuya (23 K) kirasında bulunan dairede, elektrikli battaniye’nin kısa devre yapması sonucu evin içi tamamen yandı.

Gazimağusa itfaiyesinin erken müdahalesi sonucu yangın diğer hanelere sıçramadan kontrol altına alındı. Evin içerisinde bulunan 1 yatak, 4 sandalye 1 masa, mutfak dolapları, 75 ekran tv, 9 btu klima ve şahsın tüm özel eşyaları tamamen yandı. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (MHA)

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