GAZİMAĞUSA'DA İŞYERİNDE KAÇAK MAZOT!

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2018 Perşembe 09:17

Mağusa Büyük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren “Yonpaş Ltd.” isimli iş yerinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından yapılan aramada 2 bin 850 litre kaçak mazot tespit edildi. İş yerinde yapılan kontrolde, 1’er tonluk 3 su deposunda kaçak akaryakıt ve bu akaryakıtların iş yeri araçlarında kullanıldığının tespit edilmesi üzerine de şirketin işletme müdürü Mehmet Halis İkin tutuklandı. Zanlı “Gümrüksüz mal tasarrufu” ve “Akaryakıt depolama, nakliye ve satış yasasına aykırı harekette bulunma” suçlamalarıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

AKARYAKIT DEPOLAMA İZİNSİZ 2 BİN 850 LİTRE MAZOT

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mehmet Emin Doğan, işletme müdürlüğünü zanlı Mehmet Halis İkin’in yaptığı “Yonpaş Ltd.” isimli iş yerinde 30 Ekim 2018 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından mahkeme emrince arama yapıldığını söyledi. CÖŞ ekipleri tarafından yapılan aramada iş yerinde 3 adet 1’er tonluk su deposu içerisinde 2 bin 850 litre mazot olduğuna inanılan yakıt tespit edildiğini açıklayan Doğan, ayni zamanda bu yakıta bağlı hortum, pompa ve sayacın da tespit edildiğini söyledi. Mağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan soruşturmada iş yerine ait herhangi bir akaryakıt depolama izninin olmadığının tespit edildiğini belirten Doğan, kaymakamlığın bu konuyla ilgili şikayetçi olduklarının öğrenildiğini ifade etti. Zanlı İkin’in ayni gün tutuklandığını söyleyen Doğan, zanlının gönüllü ifade verdiğini, bazı iddia ve beyanlarda bulunduğunu belirtti.

MAZOT, ŞİRKETE AİT TIR’LAR İÇİN KULLANILIYOR

31 Ekim 2018 tarihinde polis tarafından konu iş yerinin yeniden ziyaret edildiğini belirten Mehmet Emin Doğan, bu iş yerine ait Türkiye’den mal getiren 9 adet TIR plakası, şoförlerinin isimleri, iş yerine ait birçok aracın plakası ve şoförlerinin tespit edildiğini söyledi. 3 şoförden yapılan soruşturmada konu deponun uzun zamandır faal olduğunun öğrenildiğini belirten Doğan, şirkete ait ve Türkiye’den gelen TIR’lardan mazotun aktarıldığını ve bu mazotun kendi iş yerlerinde kullandıkları araçlara pompa aracılığıyla aktarılarak bir ajandaya plaka, tarih, litre ve kilometre yazılarak imzalatıldığının tespit edildiğini açıkladı. Doğan, 2018 yılına ait konu ajandayı tespit ederek emare aldıklarını açıkladı. Tahkikat memuru ayrıca konu şirkette çalışan şoförlerden 1 tanesinin, zanlının polis tarafından tutuklanmadan arama yapıldığı esnada kendisine “Polise mazotu buradan depomuzdan aldığını söyleme. Bir benzin istasyonundan aldığın yönünde ifade vereceksin” diye beyanda bulunduğunu söylediğini açıkladı.

“3 YIL VEYA DAHA FAZLA SÜREDİR FAALİYETTE”

Yürütülen soruşturma kapsamında, beyanlar ve ifadelerde konu deponun 3 yıl veya daha fazladır faaliyette olduğunun ve küçük bir benzin istasyonu gibi çalıştığının tespit edildiğini açıklayan Doğan, bu kurdukları depoyla diğer iş yerine akaryakıt verip vermediklerinin araştırılacağını belirtti. Gümrük Dairesi ile görüşüldüğünü de ifade eden Doğan, Gümrük Dairesi Müdürü’nün akaryakıtın KKTC’ye girişinin ayrı bir vergilendirme olduğunu, ciddi miktarlar olabileceğini, bu miktarların litre fiyatı üzerinden tespit edilebileceğini ve polisin yapacağı tespit sonucunda cezanın kesileceği yönünde beyanı olduğunu açıkladı.

Akaryakıt miktarı ile ilgili henüz net bir tespit olmadığını, sadece emare alınan 2 bin 850 litre olduğunu belirten Doğan, verilen ifadelerde konu deponun yaklaşık 3 yıl veya daha fazla süredir faaliyet gösterdiği ve bunların bir ajandaya yazıldığının tespit edildiğini yineleyen tahkikat memuru, 2018 yılına ait bir ajanda bulunduğunu, 2016 ve 2017 yılını gösteren ajandaların da bulunduğunu ancak sayfaları sökülmüş olduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

(KIBRIS POSTASI)