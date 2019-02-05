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"GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI YASA DEĞİŞİKLİĞİ"

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da, “Ceza Değişiklik Yasa Önerisindeki Gebeliğin Sonlandırılmasıyla İlgili Yapılmak İstenen Değişiklik” konusunda yaptığı konuşmada, gebeliğin sonlandırılmasının tüm dünyada çok tartışılan bir konu olduğunu kaydetti.

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2019 Salı 15:05

Gebeliğin sonlandırılması konusunda Avrupa Birliği’nin ortalama 12 hafta üzerinde durulduğunu, KKTC’de ise 10 haftaya kadar gebeliğin sonlandırılabildiğine işaret eden Sucuoğlu, 10 haftadan sonra çocuğun kemik ve organ yapısının oluşmaya başladığını anlattı. 
Gebeliğin sonlandırılmasındaki teknik detayları paylaşan Sucuoğlu, 10 haftadan sonra yapılacak gebeliği sonlandırma işleminin ise annenin hayatını da tehlikeye sokacağını aktardı. 
Büyük gebelikleri sonlandırma konusunda imkan ve alet edevat konusunda sıkıntılar bulunduğunu da belirten Sucuoğlu, önerilerinin ise 10 haftaya kadar sonlandırma işlemi yapılması, 10-14 hafta arasında ise komiteye başvurulması olduğunu kaydetti. 
Faiz Sucuoğlu, 10 haftadan sonra gebeliği sonlandırma işlemlerinin suiistimale açık olacağını söyledi. 

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