Gece yarısı trafik kazası

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 09:26

Manisa’nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinden edinilen bilgilere göre kaza bugün saat 03.30 sularında Demirci-Salihli karayolu üzerindeki Dede Petrol yakınlarında meydana geldi.

Demirci yönünden Salihli güzergâhına hareket halinde bulunan Mustafa K. yönetimindeki 45 PD 055 plakalı minibüs Dede Petrol yakınlarında aniden yola fırladığı iddia edilen bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahıs olay yerinde can verdi.

Olay yerinde yapılan kimlik tespitinde şahsın 74 yaşındaki Fahri Durukan isimli şahıs olduğu, kendisinin Demirci Devlet Hastanesi Göz servisinde yatarlı hasta olduğu, hastaneden gayriresmi bir şekilde çıkış yaptığı ve bu sırada nöbetçi uzman doktorun hastanede olmadığı, hastanenin nöbetçi olan kapısından çıkış yapmadığı iddia edildi. Olay yerinden alınan şahıs ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER EMİN YAPAR