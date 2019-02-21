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GEÇİTKALE BELEDİYESİ’NE 9 DÖNÜMLÜK ARAZİ TAHSİS EDİLDİ

Geçitkale’de 9 dönümlük zeytinlik arazinin bakım çalışmalarını yapması ve Cittaslow çalışmalarına yardımcı olması amacıyla Geçitkale Belediyesi’ne tahsis edildi.

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:48
GEÇİTKALE BELEDİYESİ’NE 9 DÖNÜMLÜK ARAZİ TAHSİS EDİLDİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, arazinin Geçitkale Belediyesine tahsis edildiğine dair belge bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş tarafından Geçikale Belediye binasında imzalandı.

Protokolle, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik arazinin bakım ve üretim işlerinin yapılması, çevreye zarar vermeden kaliteli ürün elde edilen uygulamalar ve kaliteli yaşamı teşvik eden uluslararası bir ağ olan Cittaslow’a üyelik çalışmalarına katkı koyması amaçlanıyor.

Öteki taraftan Geçitkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile bölgede yaşanan sıkıntıları görüştü.Hasan Öztaş, yaptığı açıklamada iki bakanın gösterdiği ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

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